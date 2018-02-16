В штабе АТО рассказали, где на Донбассе ожидаются провокации. Новости

На Донетчине и Луганщине в ближайшее время штаб АТО ожидает провокаций. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба штаба АТО.

Как отметили в пресс-службе, по имеющейся информации, на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации. В штабе предполагают, что провокации «могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое».

Под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

В штабе также говорят о том, что обстрелы могут использоваться для создания фейковых фото- и видеоматериалов российскими СМИ для дезинформирования мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

Вероятно, вооруженные провокации могут быть связаны с проведением в пределах Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.

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