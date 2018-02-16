Думали, что там стреляют: Студенты из Ужгорода приедут в Мариуполь. Новости

Студенты из Ужгорода (Закарпатская обл.) 19 февраля приедут учиться в Мариуполь (Донецкая обл.) в рамках проекта по обмену студентами GoxChange. Об этом рассказали координаторы проекта Юлия Федотовских (на фото слева) и Светлана Колодий (на фото справа).

«Наш проект стартует 19 февраля: 19 ребят из Ужгорода приедут в Мариуполь, и это будет их первый день программы. Проект GoxChange пилотный, в нем пока принимают участие только 2 города, такие, крайние, точки – Ужгород и Мариуполь. Студенты будут ехать 40 часов в Мариуполь для того, чтобы исследовать этот город, разрушить или подтвердить свои стереотипы о городе», – отметила Юлия Федотовских.

По ее словам, студенты проведут 10 дней, максимально узнав всю информацию о городе, и за эти 10 дней они также должны будут подготовить свои медийные проекты. «Мы задумывали сначала, что студентов будет по 30 с каждого города, но, поскольку проблема оказалась немного больше, чем мы думали, то поедет только 19 студентов из Ужгорода. У нас некоторые студенты из Ужгорода говорили о том, что они не могут поехать в Мариуполь, потому что там война, там стреляют и там ездят БТРы. В то же время, студенты из Мариуполя подавались в 2 раза активней, чем студенты из Ужгорода. Это было видно еще на старте. И из Мариуполя в Ужгород поедут 30 человек», – уточнила она.

По словам Светланы Колодий, классические стереотипы об образе людей восточных территорий никуда не исчезли. И это, в том числе, стало камнем преткновения на пути ужгородских студентов. «Первый стереотип о том, что Мариуполь – это город, где идут военные действия. Второй стереотип – это язык, то есть в Мариуполе все говорят исключительно на русском языке, и если ты приедешь и будешь говорить на украинском, то тебя побьют. И третий стереотип, что на востоке все люди работают на заводах или шахтах. И больше там нет никаких сфер услуг, креативных кафе, культурных пространств и общественных организаций», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что программа обмена студентами вузов Мариуполя (Донецкая обл.) и Ужгорода (Закарпатская обл.) GOxChange стартовала в Украине.

По материалам: Громадське радіо

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