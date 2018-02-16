Мандат миротворцев на Донбассе должны согласовать в «нормандском формате». Новости

Мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должна представить Украина, а согласовать его необходимо в «нормандском формате». Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Речь о мандате должна идти на достаточно серьезном уровне. Когда говорят о 20 тыс. миротворцев – это, скорей всего, приводят цифры по аналогиям. Сейчас самая большая миссия ООН в Конго – 17 тыс. человек, но там другие проблемы, там другие масштабы, там другие задачи стоят», – говорит он.

По его словам, численность миротворческой миссии ООН на Донбассе должна определяться количеством поставленных задач, которые она должна выполнять в рамках ее мандата. «Какие это будут задачи – необходимо поработать самой Украине. Нам нужно предложить свою стратегию, как мы видим разрешение этого конфликта. Масштаб этого конфликта – совсем не украинский. Это касается не только Украины. Это касается нарушения всего международного порядка и прежде всего на европейском континенте», – считает Сунгуровский.

Эксперт добавил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна быть рассмотрена всем мировым сообществом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, а после этого ее мандат должны согласовать в «нормандском формате».

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра МинВОТ, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью-либо сторону миротворцы не будут.

Напомним, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ООН намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера. В отчете, в частности, рассматривается применение на Донбассе контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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