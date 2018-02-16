В Минских соглашениях был нарушен мировой порядок урегулирования конфликтов, – эксперт. Новости

В Минских соглашениях по Донбассу Россия попыталась изменить мировой порядок урегулирования вооруженных конфликтов и ей это удалось. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
«Если взять опыт всех миротворческих миссий, за весь период существования ООН выработан алгоритм, который подходит для всех. Этот алгоритм в рамках Минских соглашений был нарушен полностью – сначала выборы, потом вывод войск. В миротворческих миссиях все делается наоборот», – говорит он.
Он напомнил основные тезисы мирового порядка урегулирования вооруженных конфликтов. «Сначала заходит миротворческая миссия, она разводит стороны, прекращается огонь, потом проходит процесс демилитаризации, разоружения, демобилизации, реинтеграции бывших комбатантов в общество, процесс разминирования, процесс восстановления мирной жизни и после этого или на фоне этого готовятся выборы, а не до того», – рассказал Сунгуровский.
Он добавил, что Минские соглашения по Донбассу были подписаны, потому что России удалось убедить в их эффективности страны Евросоюза. «Россия попыталась и ей удалось "убаюкать" внимание западных лидеров – "Да мы поддерживаем суверенитет Украины". И все с этим согласились и уже готовы снимать санкции... На самом деле Путин не собирался добиваться конечного результата, он своих целей добьется в середине этого алгоритма», – отметил эксперт.
По мнению Николая Сунгуровского, мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должна представить Украина, а согласовать его необходимо в «нормандском формате».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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