Сводка из зоны АТО за 15 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На донецком направлении неподалеку Водяного незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм. Здесь же противник вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров НВФ обстреливали опорные пункты сил АТО вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибром 82 мм и гранатометы противник применил по укреплениям у Тарамчука и шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 180 единиц. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под огонь попали районы 7-ми населенных пунктов, в том числе северная и западная окраины Донецка – территория аэропорта и поселок Трудовские, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 3 раза обстреляли позиции ЛНР. Из минометов калибрами 120-мм и 82-мм, гранатометов и вооружения БМП-1 обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиново и Калиновка».