Украинские власти готовят общественность к закону об амнистии для Донбасса. Новости

Украинские власти готовят общественное мнение к закону об амнистии для Донбасса и изменили риторику по этому вопросу. Об этом рассказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Я обратил внимание, как изменилась риторика нашей власти, которая годами нам рассказывала о том, что на Донбассе находится исключительно российская армия, а вот в последнем интервью Турчинов уже сказал о том, что конкретно российская армия находится на российской территории, на границе с Донбассом и в любой момент готова прийти на помощь тем армейским корпусам, которые находятся на Донбассе, состоят из российских офицеров и координируются российским Генштабом, но большая часть их состава – это местные "предатели"», – говорит он.

По его словам, в обществе по вопросу амнистии и о коллаборационизме уже ведется оживленная дискуссия. «Готовится общественное мнение к тому, что, во-первых, понятно кого амнистировать, потому что, когда наша власть рассказывала о том, что на Донбассе находится только российская армия, непонятно было тогда, а как провести закон об амнистии. Кого мы будем амнистировать – российских офицеров? Мы амнистировать должны украинцев», – продолжает Корнейчук.

Он считает, что закон об амнистии для Донбасса в Украине будет принят. «Уже началась дискуссия в обществе о том, что закон об амнистии будет принят», – сказал аналитик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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