Что будет делать Путин с «ДНР» и «ЛНР» в случае провала Минских соглашений. Новости

Если у президента Российской Федерации не получится добиться своих целей в результате реализации Минских соглашений по Донбассу, есть еще один сценарий продолжения вооруженного конфликта. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Дьявол кроется в середине этого алгоритма. Путин не собирается добиваться конечных целей, он своих целей достигнет в середине этого алгоритма, в середине этой технологии. Он попытается политическим способом за счет выборов, за счет изменения законодательства, за счет амнистии, грубо говоря, убийц, впихнуть в тело Украины эту раковую опухоль», – говорит он.

По его словам, если этого Путину сделать не удастся, он использует «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» для заморозки конфликта на Донбассе. «Это, скорей всего, не удастся, потому что и Верховная Рада будет против, все патриотические силы будут против, тогда после проведения выборов, почему бы не сделать такой ход – почему бы этим "новоизбранным органам" не обратиться к России с просьбой, например, о каком-то военном союзе, как это было в Южной Осетии и Абхазии. И тогда этот конфликт превращается в замороженный на десятилетия», – считает Сунгуровский.

Как сообщалось ранее, по мнению эксперта Центра Разумкова Николая Сунгуровского, в Минских соглашениях Россия попыталась изменить мировой порядок урегулирования вооруженных конфликтов и ей это удалось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: