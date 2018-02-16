Что будет делать Путин с «ДНР» и «ЛНР» в случае провала Минских соглашений. Новости

Если у президента Российской Федерации не получится добиться своих целей в результате реализации Минских соглашений по Донбассу, есть еще один сценарий продолжения вооруженного конфликта. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
«Дьявол кроется в середине этого алгоритма. Путин не собирается добиваться конечных целей, он своих целей достигнет в середине этого алгоритма, в середине этой технологии. Он попытается политическим способом за счет выборов, за счет изменения законодательства, за счет амнистии, грубо говоря, убийц, впихнуть в тело Украины эту раковую опухоль», – говорит он.
По его словам, если этого Путину сделать не удастся, он использует «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» для заморозки конфликта на Донбассе. «Это, скорей всего, не удастся, потому что и Верховная Рада будет против, все патриотические силы будут против, тогда после проведения выборов, почему бы не сделать такой ход – почему бы этим "новоизбранным органам" не обратиться к России с просьбой, например, о каком-то военном союзе, как это было в Южной Осетии и Абхазии. И тогда этот конфликт превращается в замороженный на десятилетия», – считает Сунгуровский.
Как сообщалось ранее, по мнению эксперта Центра Разумкова Николая Сунгуровского, в Минских соглашениях Россия попыталась изменить мировой порядок урегулирования вооруженных конфликтов и ей это удалось.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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