Россия подыграет Украине и Захарченко последует за Плотницким, – эксперт. Новости

Россия заинтересована в реинтеграции Донбасса в Украину, поэтому подыгрывает в плане «зачистки» наиболее одиозных фигур в «ДНР» и «ЛНР». Об этом рассказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
«Не зря еще в прошлом году наши российские товарищи провели зачистку наиболее одиозных полевых командиров на Донбассе – "Гиви", "Моторолла". Убрали товарищей а-ля-Плотницкий. Я думаю, Захарченко последует за ним в итоге, для того, чтобы Украина, объясняя обществу, почему мы проводим закон об амнистии, могла сказать – "Вот видите, мы же амнистируем простых людей, а не полевых командиров"», – говорит он.
По его мнению, в плане амнистии по Донбассу Россия играет в пользу Украины. «Здесь Россия сыграла в пользу Украины, убрав наиболее одиозных товарищей из Донбасса», – считает Корнейчук.
Как сообщалось ранее, эксперт также считает, что украинские власти готовят общественное мнение к принятию закона об амнистии для Донбасса и ради этого документа изменили риторику.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- Плотницкий – в ФСБ, донецкие – в танке. Итоги луганского кризиса
- Луганский полураспад: Корнет, Плотницкий, «ЛНР»
- В Луганске оцепили здание «народного совета»
- Кто за кого в Луганске? Ихтамнеты, «Спарта», «Сомали» и флаг «ДНР»: версии жителей (Фото)
- Становится все интереснее: В «ЛНР» захватили здание «генпрокуратуры» (Фото)
- Плотницкий забаррикадировался в здании бывшей Луганской ОГА, – СМИ
- Стрелять не надо: Плотницкий рассказал, как спасал «генпрокуратуру ЛНР»
- Людей Плотницкого обвиняют в убийстве «премьер-министра ЛНР»: Нашлись «свидетели» (Фото)
- Появилось наглядное подтверждение прибытия Плотницкого в Москву (Видео)
- «Отжимал» все: У Плотницкого нет авторитета в «ЛНР» в отличие от Захарченко
- «ДНР» воюет с «ЛНР» и другие фантастические версии: Смешно, но есть проблема
- «МГБ ЛНР» отправило Плотницого в отставку
- «Генпрокуратура ЛНР» завела уголовные дела на окружение Плотницкого
- По Луганску ходят вооруженные люди с белыми повязками и в балаклавах, – ОБСЕ
- В Донецк из Луганска вернулись колонны с военной техникой, – соцсети (Видео)
- Эксперт назвал главную ошибку Плотницкого
- Особняк в Барвихе: российская пресса рассказала, где находится Плотницкий
- Возможно здесь пытали людей: В «ЛНР» показали захваченный охраной Плотницкого дом (Фото)
- Если будет «Минск-2», его снова подпишет Плотницкий, – Дейнего
- Ходаковский о «перевороте»: Плотницкий легко отделался, а в «ДНР» если шарахнет – не выбраться
- Некоторым в «ДНР» нужно делать выводы из арестов в «ЛНР», – Губарев
- Захарченко, как и Плотницкий, канет в небытие: Прогноз переворотов в «Л/ДНР»
- Чистки в «ЛНР»: Кого сняли после «отставки» Плотницкого
- Арест Плотницкого в России подтвердил народный депутат
Комментарии