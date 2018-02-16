Россия подыграет Украине и Захарченко последует за Плотницким, – эксперт. Новости

Россия заинтересована в реинтеграции Донбасса в Украину, поэтому подыгрывает в плане «зачистки» наиболее одиозных фигур в «ДНР» и «ЛНР». Об этом рассказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Не зря еще в прошлом году наши российские товарищи провели зачистку наиболее одиозных полевых командиров на Донбассе – "Гиви", "Моторолла". Убрали товарищей а-ля-Плотницкий. Я думаю, Захарченко последует за ним в итоге, для того, чтобы Украина, объясняя обществу, почему мы проводим закон об амнистии, могла сказать – "Вот видите, мы же амнистируем простых людей, а не полевых командиров"», – говорит он.

По его мнению, в плане амнистии по Донбассу Россия играет в пользу Украины. «Здесь Россия сыграла в пользу Украины, убрав наиболее одиозных товарищей из Донбасса», – считает Корнейчук.

Как сообщалось ранее, эксперт также считает, что украинские власти готовят общественное мнение к принятию закона об амнистии для Донбасса и ради этого документа изменили риторику.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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