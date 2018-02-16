У России достаточно влияния, чтобы не допустить миротворцев на Донбасс, – эксперт. Новости

Украина упускает очень много технических деталей и возможных рисков в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Резолюция Совета ООН не обязательна к исполнению – это политический документ. От Генеральной Ассамблеи ООН можно ждать того, что она признает Россию агрессором, и тогда в Совете Безопасности ООН Россия лишается права вето, но для этого необходимо получить 147 голосов», – говорит он.

По его мнению, лоббированием миротворческой миссии на Донбассе на условиях Украины в ООН должен активнее заниматься украинский дипломатический корпус. «Во-вторых, можно додавить Россию, чтобы она согласилась на введение миротворческой миссии по нашему сценарию – ничего невозможного нет, изначально она вообще не хотела слушать о миротворцах, а теперь и свои предложения продвигает», – продолжает Сунгуровский.

Эксперт отмечает, что даже если в Совете Безопасности ООН будет принято введение миротворческой миссии на Донбасс на условиях Украины, у России сохраняются другие рычаги влияния. «Россия имеет достаточно много инструментов, чтобы физически не допустить появления этих миротворцев на Донбассе – будут народные волнения, а за спинами боевики с оружием, как это было в Крыму. И как быть с этим?», – рассуждает он.

Сунгуровский добавил, что ввести миротворческую миссию ООН на границу с Россией на Донбассе без ее на то согласия невозможно. «Они как грибы там не вырастут, они должны пройти или по территории России, или по территории Донбасса. Высаживать их там самолетами, десантом никто не будет. Вот такие вещи просто упускаются из вида, а из видения этого процесса и складывается мандат», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, по мнению Николая Сунгуровского, в Минских соглашениях Россия попыталась изменить мировой порядок урегулирования вооруженных конфликтов и ей это удалось. Эксперт также считает, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должна представить Украина, а согласовать его необходимо в «нормандском формате».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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