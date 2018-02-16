Климкин о «докладе Расмуссена»: В целом – достойно. Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото) не согласен с некоторыми положениями «доклада Расмуссена» о миротворцах на Донбассе, но в целом оценивает его как «достойный». Об этом сегодня, 16 февраля, глава дипломатического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо Ричарду Говану и Институту Хадсона за доклад о том, как миротворческая миссия ООН может принести мир на Донбасс. Есть элементы, с которыми не согласен, но в целом – достойно. РФ должна убраться из Донбасса и передать контроль Украине и международному сообществу», – написал Климкин.

Напомним, Организация объединенных наций (ООН) намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

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