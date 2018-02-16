Sim-карты для «ДНР» делают под Москвой, – «министр связи». Новости

Sim-карты для «республиканского» мобильного оператора «Феникс» изготавливаются на заводе в Московской области. Об этом в интервью местной газете сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Сим-карты для нас делают на заводе, расположенном в Московской области. Чтобы он мог в короткие сроки полностью обеспечить наши потребности, необходимо было арендовать линию за полгода. Но никто тогда не предполагал, что отключат Vodafone и произойдет такой лавинообразный спрос на стартовые пакеты "Феникса". Сейчас завод и так пошел нам навстречу и согласился печатать по 100 тысяч сим-карт в неделю, которые мы сразу развозим для продажи по почтовым отделениям», – сказал Яценко.

Он заявил, что для обеспечения стартовыми пакетами «Феникса» жителей «республике» нужно «еще как минимум в полмиллиона». «Поэтому думаем, что к концу марта полностью удовлетворим спрос на стартовые пакеты "Феникса"», – резюмировал «министр».

В этом же интервью он пояснил, почему для «республиканского» оператора он выбрал украинскую нумерацию +38071.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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