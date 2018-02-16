Не знал, как жить: После Дебальцевского котла участник АТО снимает фильм о переселенцах. Новости

Василий Коваленко провел почти год на войне, еще столько же ему понадобилось, чтобы привыкнуть к гражданской жизни. Сейчас 27-летний мужчина мечтает снять о переселенцах документальный фильм, в котором будут показаны истории людей, оказавшихся в абсолютно одинаковых сложных обстоятельствах, и как каждый выходит из них разными путями, передает корреспондент «Донецких новостей».

В мирное время Василий жил в поселке Безыменное, которое находится в 20-ти километрах от Мариуполя. Был семейный бизнес – база отдыха на берегу Азовского моря. Привычная жизнь изменилась с приходом войны на Донбасс. «Понял, что не могу сидеть на одном месте, и тогда я принял решение идти добровольцем служить.1 августа 2014 года попал в батальон "Артемовск", который базировался в Бахмуте. Я был командиром танка. Мы располагались по направлению к Горловке и стояли там достаточно долго. А зимой поехали помогать нашим ребятам в Дебальцево. Из котла я выбрался без ранений, была лишь легкая контузия. И после этого, в середине мая 2015 года, демобилизовался», – поделился атошник.

В Мариуполь Коваленко вернулся совершенно опустошенным. Он не знал, как жить и чем заниматься на гражданке. «Думал продолжать воевать, не видел себя в другой роли, не видел альтернативы. Я связался с человеком, который знал, как попасть в подразделение, базирующееся на линии соприкосновения. Договорились встретиться, но не сложилось… И однажды, сидя в парке с небольшой сумкой, в кармане 350 гривен, размышлял о будущем. Созвонился со своим сослуживцем Богданом Чабаном, попросился некоторое время пожить у него», – поделился Василий.

Друзья стали заниматься общественной деятельностью – гражданская жизнь забурлила. Богдан выиграл грант в размере 220 тыс. грн на открытие в Мариуполе кафе «Изба-читальня» (аналог оставшегося в неподконтрольном Донецке его заведения). Но этих средств хватило только на самое необходимое, поэтому ремонт помещения мужчины делали своими руками. Стройка длилась около полугода. «Это помогло мне окончательно влиться в гражданскую жизнь, и я захотел воплощать свои мечты, о которых грезил еще в мирное время. И первым делом я поехал со своей девушкой в путешествие автостопом. Мы за 6 месяцев проехали 11 европейских стран. И после этого война полностью "ушла" из меня, излечился от нее», – рассказал собеседник.

Фото из личного архива Василия Коваленко

Следующим пунктом мечты в блокноте у Василия значилась съемка фильма. Не игрового, а именно документального, в котором будут рассказаны истории переселенцев. «Главная миссия фильма – показать, почему люди, оказавшиеся в абсолютно одинаковых сложных обстоятельствах выходят из них по-разному. Потеряв все, что имело ценность – работу, дом, родных и родственников, они находят в себе силы начать жизнь с нового листа. К тому же я хочу разбить негативные стереотипы, которые сложились о людях из Донбасса. Это будет десять коротких историй, рассказывающих, как люди, оказавшиеся в абсолютно одинаковых сложных обстоятельствах, выходят из них по-разному. На примере украинских переселенцев, фильм отобразит основные причины такого разделения и раскроет вопрос стереотипа о переселенцах, как о малоимущих, нищих, проблемных людях, что ведет за собой ряд дискриминационных действий по отношению к ним. Действий, которым нет места в свободной стране», – пояснил Коваленко.

Он дополнил, что хочет раскрыть в фильме вопрос о человеке как таковом, успех которого не зависит от его места рождения, «не важно, какое у него социальное положение, не важно какого пола, не важно каким статусом обладает, а важно, что человек представляет собой как индивидуальность, какие цели он ставит перед собой и что делает для этого». «Я сам, будучи украинским переселенцем, понимаю, что значит потерять все и это все строить заново. Уверен, что эти истории придадут силы другим, тем, кто опустил руки и разуверился в себе», – считает автор.

Сейчас будущий кинематографист занят поиском историй. «Хочу охватить разные регионы Украины – успешные переселенцы есть везде. Благо нашлись небезразличные люди, которые готовы мне помочь финансово реализовать мою мечту», – заключил он.

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