Идеальный вариант: Три этапа миротворческой миссии на Донбассе. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и его реинтеграции идеальный вариант миротворческой миссии должен пройти в три этапа и состоять из трех международных организаций. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Первый этап – принуждение к миру, второй этап – поддержание мира и третий – восстановление мира. Задачи на этих этапах специфические, и силы, которые будут привлекаться должны быть специфические, поэтому мы говорим, что лучше всего было бы, чтобы весь этот процесс состоял из мандатов трех миссий», – говорит он.

По его мнению, у каждой миссии должны быть отдельные задачи. «Первая миссия – это ООН, принуждение к миру. Вторая миссия – полицейская миссия ЕС, поддержание мира. И третья – восстановление мира, выборы, политический процесс, повышение социальных способностей местных громад – это миссия ОБСЕ», – продолжает Сунгуровский.

Эксперт считает, что такой механизм был бы идеальным для урегулирования ситуации на Донбассе. «Проблема в том, что у этих трех организаций, у всех, разные инструменты планирования этих миссий. Миссия ООН планируется на год, миссии ОБСЕ и ЕС – на полгода. То есть необходимо каким-то образом это совместить», – сказал он.

Николай Сунгуровский также считает, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должна представить Украина, а согласовать его необходимо в «нормандском формате».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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