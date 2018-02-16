В «ДНР» мужчина с гранатой ограбил магазин. Новости

В Харцызске мужчина с гранатой ограбил магазин. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В одном из супермаркетов Харцызска задержан мужчина, который пытался пронести мимо кассы дорогостоящий коньяк. Когда его попросили показать содержимое карманов, оказалось, что, помимо украденного товара, у мужчины была с собой боевая граната.

Сотрудники «полиции» задержали жителя Харцызска, боеприпас у него изъят. В «полиции» также отметили, что в отношении 35-летнего ранее судимого горожанина возбуждено «уголовное дело» по факту кражи и «незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет с выплатой штрафа в размере до 80 тыс. руб. (38 тыс. 95 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 16.02.18).

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