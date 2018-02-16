Будут ли деньги? Монетизация субсидий по неотработанному механизму. Новости

Монетизация субсидий в этом году идет по неотработанному механизму, много вопросов по выплате льгот остаются пока нерешенными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал член Экономического дискуссионного клуба Геннадий Рябцев.

«Монетизация субсидий планируется в два этапа. Первый этап, который должен начаться в апреле и продолжаться на протяжении всего 2018 года, состоит в том, что будут отрабатываться алгоритмы перехода на оплату соответствующих субсидий и предоставление льгот через механизмы, которые до сих пор не отработаны», – говорит он.

По его словам, Кабинет министров Украины на следующем заседании продолжит рассматривать механизм перехода на монетизацию субсидий. «В среду будет рассматриваться только механизм перехода на монетизацию субсидий, а не переход, как таковой. То есть это не с апреля, а на протяжении 2018 года, если очень повезет, все, кто планирует получать соответствующие льготы в монетарному виде, смогут ощутить – будут ли им эти льготы выплачены», – продолжает Рябцев.

Эксперт отметил, что у него нет уверенности в том, что в этом году механизм монетизации субсидий заработает. «Взаимодействие между центральными органами исполнительной власти в этом вопросе практически полностью отсутствует. Об этом говорит процесс подготовки соответствующего постановления. Очень трудно идет согласование всех пунктов, особенно, когда речь идет о непосредственном выделении денег. Кроме того, не решен еще вопрос, с какого числа будут введены так называемые социальные карты, на которые будут перечисляться все субсидии», – сказал он.

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