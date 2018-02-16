Выплату помощи освобожденным из плена «ДНР»/«ЛНР» ускорят с помощью постановления Кабмина. Новости

Минсоцполитики разработало проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 31 января 2018 № 38», которым предусмотрено осуществлять выплату одноразовой денежной помощи за счет бюджетной программы. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства.

Проект акта в соответствии с требованиями регламента Кабинета министров Украины, утвержденного постановлением правительства от 18.07.2007 года № 950 (с изменениями), направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти. «31 января 2018 года правительство на своем заседании приняло постановление Кабинета министров Украины № 38 "Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена", которым предусмотрена, в частности, выплата единовременного пособия лицам, освобожденным из плена в размере 100 тыс. грн и утвержден порядок выплаты единовременного пособия лицам, освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по законодательству перечень лиц, освобожденных из плена, формируется СБУ в соответствии с законодательством и передается Минсоцполитики, которое уже обратилось к СБУ с просьбой предоставить информацию относительно этого перечня.

Также в сообщении напоминается, что на поддержку указанных лиц и членов их семей «предусмотрены средства в сумме 96 714,174 тыс. грн. Главным распорядителем средств по бюджетной программе является Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины».

Напомним, что 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала в «ЛНР» и «ДНР» 273 лица в обмен на 74 пленных.