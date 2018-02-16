Остальные подождут: Монетизация субсидий пока только для ОСМД. Новости

Для монетизации субсидий необходимо минимум два этапа, а в ходе переходного периода должны быть отработаны механизмы, прежде всего, компенсации для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал член Экономического дискуссионного клуба Геннадий Рябцев.

«Начиная с января этого года ОСМД будут начислять владельцам квартир платежи в полном объеме, без уменьшения их на сумму льгот и субсидий. После этого местные органы социальной защиты будут перечислять соответствующие суммы на текущие счета ОСМД и сообщать тем гражданам, которые имеют право на соответствующие льготы и субсидии», – говорит он.

По словам эксперта, после этих процедур ОСМД будут зачислять эти деньги в счет оплаты граждан таких взносов и уменьшать начисления в следующих периодах. «А те, кто не в ОСМД, скорей всего, должны подождать до 2019 года, потому что второй этап – открытие социальных карт, как обозначено в официальных документах, состоится с даты, которая еще должна быть определена дополнительно», – продолжил Рябцев.

Эксперт подытожил, что зачисление на социальные карты субсидий и льгот в виде денежных средств в апреле этого года не произойдет.

Как сообщалось ранее, по мнению эксперта, монетизация субсидий в этом году идет по неотработанному механизму и много вопросов по выплате льгот остаются пока нерешенными.

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