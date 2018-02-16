Боевые действия и мины вблизи КПВВ усложняют пересечение линии соприкосновения (Инфографика). Новости

Пересекающие линию разграничения на Донбассе люди сталкиваются с отсутствием надлежащих санитарных условий, долгим временем ожидания и другими трудностями. Об этом говорится в обзоре гуманитарной ситуации на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе по состоянию на 15 февраля 2018 года от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ежедневно тысячи людей сталкиваются с такими вызовами, как отсутствие надлежащих санитарных условий, пунктов обогрева и долгое время ожидания на всех КПВВ при пересечении линии разграничения.

Защита людей остается главным вопросом: боевые действия и мины вблизи КПВВ еще больше усложняют ситуацию. Только в январе на КПВВ умерли 3 человека и 1 был ранен – это произошло из-за проблем со здоровьем, а также из-за применения огнестрельного оружия.

Стоит отметить, что основными причинами, по которым люди пересекают линию соприкосновения, остаются посещение родственников, забота об имуществе, приобретение товаров, получение наличных, получение юридических услуг.

Напомним, в январе было зафиксировано почти 0,9 млн индивидуальных пересечений линии разграничения, это меньше на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Также в январе зафиксировано 0,1 млн пересечений транспортными средствами.

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