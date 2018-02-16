«Домашняя опека»: «Каритас» помогает пожилым людям вблизи линии соприкосновения (Фото). Новости

«Каритас Украины» 2-й год реализует проект «Домашняя опека в буферной зоне». Проект создан с целью оказания медико-социального сопровождения одиноким пожилым людям и паллиативным больным. Социальные работники, оказывающие помощь, – трудоустроенные местные жители. Об этом сообщает пресс-служба международного благотворительного фонда «Каритас Украины».

В начале проекта представители «Каритас» провели мониторинг по селам буферной зоны, подконтрольным правительству Украины, на Донетчине и Луганщине. Они собрали информацию о людях, нуждающихся в помощи. Из местного населения была сформирована команда помощи пожилым и больным людям. К работе были привлечены 200 человек, каждый из них прошел обучение и практические тренинги. В общем помощь в рамках проекта получают около 600 жителей буферной зоны.

На сегодня все услуги «Домашней опеки» предоставляются в соответствии с государственными стандартами паллиативного ухода. Координатор проекта в «Каритас Мариуполь» Тарас Артеменко объясняет детали сотрудничества с сиделками. «Местные жители работают с нами по договору сотрудничества. Каждый из них ухаживает за тремя пожилыми людьми или людьми с инвалидностью. 5 дней в неделю они посещают своих подопечных и в течение часа выполняют все, что нужно по хозяйству», – объясняет он.

Между тем, по словам менеджера медицинских проектов «Каритас Украины» Юрия Наконечного, на сегодня, к сожалению, потребность такой помощи продолжает расти. Также он отмечает, что актуальной остается медико-социальная помощь жителям неподконтрольных территорий, где ситуация по потребностям еще более острая.

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