Как пересечь линию разграничения с номерами «ДНР». Новости

Пересечение линии разграничения с регистрационными документами и номерами «ДНР» при отсутствии украинских документов незаконно. Об этом «Донецким новостям» сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

«Использование транспортного средства, не зарегистрированного надлежащим образом или без государственных номерных знаков, или таких, которые не отвечают государственным стандартам, является административным нарушением», – рассказали в полиции.

При этом подчеркнули, что любые «документы», выданные на временно неконтролируемых территориях, являются недействительными и не имеют никакой юридической силы. Их нельзя использовать в качестве официального документа. «Если регистрационные документы и номера "ДНР" не используются при эксплуатации транспортного средства, а находятся в багажнике или в другом месте в машине, мы относимся к ним, как к "наклейкам". Но при всем уважении к водителям им придется письменно объяснить, каким образом были получены и с какой целью используются такие номера и псевдо-регистрационные документы. Это если в установленном законом порядке машина зарегистрирована на территории Украины и имеет украинские номера. В противном случае транспортное средство будет блокировано или изъято на штрафстоянку до тех пор, пока владелец не предоставит действительные документы», – пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что «ДНР» постановила до конца 2017 года зарегистрировать в местных «МРЭО» автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный в Украине. Кроме того, в«ЛНР» обязали всех владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в «автомобильной инспекции безопасности дорожного движения ЛНР».

Напомним, на КПВВ «Новотроицкое» в багажнике авто, пересекавшего линию разграничения, выявили «номерные знаки» «ДНР».

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