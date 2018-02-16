Монетарная революция льгот и субсидий: Конфликт ОСМД и чиновников. Новости

В этом году между исполнительной властью и Объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с монетизацией субсидий разгорелся скандал из-за механизма, по которому предлагали их компенсировать. И это не первый скандал со льготами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«В прошлом году решили, что кто сэкономил на потреблении в отоплении электрики и газа, тем могут вернуть средства в размере 100 куб. м или эквивалент по электрике. 100 куб. м – это 700 грн. вот представьте, человек сэкономил газа на 1500 грн, а господин Гройсман им говорит: "Я вам плачу за 100 куб. м, а остальное я вам прощаю". Людей банально кинули на их экономии, им часть вернули, а часть забрали в доход государства», – говорит юрист.

По его словам, в этом году с монетизацией субсидий разгорелся новый скандал, с Объединениями совладельцев многоквартирных домов. «ОСМБ очень чувствительные: им выставляют счет на вывоз мусора или водопровод 100%, сколько показал счетчик, столько они должны заплатить, а есть дома, где 50-70% льготников и им надо начислить 50% или вообще они освобождены от оплаты услуг ЖКХ. Что делает ОСМД – берет из собственных денег из других расходов и рассчитывается, а компенсацию от государства, по закону это льготы и субсидии, ждет, пока ему дадут эти деньги. Это ожидание в разных областях растягивается на от 4 до 9 месяцев», – рассказывает Сергиенко.

Из ОСМД деньги тратятся, а компенсации от государства задерживают. «У них деньги заканчиваются, а у водоканала с ОСМД разговор короткий – они перекрыли вентиль и все. Кроме того, главы ОСМД вели реестры льготников, оформляли и вели все их расчеты, а это дополнительная нагрузка, за которую они ни копейки денег не получали, фактически выполняя функции управлений соцзащиты», – продолжает эксперт.

Сергиенко отметил, что скандал разгорелся после того, как Министерство финансов Украины обязало ОСМД и ЖЭКи открыть специальные счета в Госказначействе, на которые будет перечисляться компенсация льгот и субсидий. Кроме того, Минфин еще и написал порядок использования этих средств.

«Это деньги ОСМД, а Минфин им указывает, как они должны их использовать. По всей Украине прокатились акции протестов с требованиями ликвидировать эти постановления и перестать издеваться над ОСМД, которые ставят вопрос так – мы вашим государственным льготникам и субсидиантам будем выставлять 100% начислений по всем услугам, а они пусть обращаются в управления соцзащиты и те с ними рассчитываются. Это логично, правильно и в рамках законодательства», – говорит он.

Эксперт отмечает, что пока правительство согласилось компенсировать ОСМД только затраты на содержание домов и придомовых территорий и вывоз мусора – только одну услугу: «А с водой или отоплением – разбирайтесь, как хотите. Конечно, ОСМД на это не соглашаются, потому что это небольшая статья их потерь. Потом правительство рассказывает сказку, что якобы до апреля решат этот вопрос, а госбюджет уже задолжал за прошлый год 1 млрд грн только по содержанию придомовых территорий. До 1 апреля обещают, что они перейдут на эту систему, что будут напрямую людям, которые живут в ОСМД выплачивать льготы и субсидии, а ОСМД будут выставлять 100%. Но это касается только ОСМД».

Как сообщалось ранее, монетизация субсидий в этом году идет по неотработанному механизму и много вопросов по выплате льгот остаются пока нерешенными. В 2018 году компенсацию по субсидиям могут получить только ОСМД.

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