Губарев допускает, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут по украинскому закону. Новости

Известный с 2014 года в Донецке «народный губернатор Донецкой области» Павел Губарев, ныне называющий себя основателем движения «Новороссия», в качестве вариантов на пост «главы ДНР» рассматривает свою кандидатуру и экс-главы «комитета государственной безопасности ДНР» Александра Ходаковского, пишут сегодня, 16 февраля, местные интернет-ресурсы.

Так, отвечая на вопрос, намерен ли он занять пост «главы ДНР», Губарев сказал, что еще не решил. «Можно позже об этом подумать, однако необходимо оценить конъюнктуру, которая сложится на момент начала выборной кампании. А еще буду слушать людей и действовать по воле своего народа. Сегодня люди терпеливо молчат, но это не значит, что им нечего сказать. Как скажут люди, так и будет. А вообще до выборов еще нужно дожить. А если это будут местные выборы по украинскому законодательству? Так в Минских соглашениях написано, которые подписали руководители ДНР и ЛНР», – напомнил Губарев.

Бывший «народный губернатор Донецкой области» также отметил, что решение, кто из его семьи будет баллотироваться (супруга Екатерина Губарева – «заместитель министра иностранных дел ДНР»), будет решать он единолично.

Он также сказал, что если «главой ДНР» станет Александр Ходаковский, то это будет еще хуже, чем власть Александра Захарченко. «Я убежден, что если Ходаковский станет главой ДНР, то это будет гораздо хуже, чем теперешняя власть», – высказался Павел Губарев.

Напомним, что ранее Павел Губарев заявил, что в связи с «выборами» в «ДНР» осенью 2018 года, в течение года местная «власть» будет пиариться раздачей гречки, прибавками к пенсиям по 15 руб. в месяц.

Читайте также: