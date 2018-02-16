Монетизация субсидий и льгот приведет к коллапсу системы ЖКХ, – эксперт. Новости

В Украине начавшийся процесс монетизации субсидий слишком сложный и его администрирование нужно менять. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«В прошлом году субсидии получили 9,6 млн домовладений, из них часть таких, где одна услуга, но большинство – это вода, водоотвод, горячая вода, отопление, газоснабжение, электрика. Только в Киеве около 200 ЖЭКов, по которым нужно разослать эти деньги – это очень сложная система», – говорит он.

По его мнению, существующая система администрирования субсидий и монетизации льгот крайне сложная. «С повышением тарифов, когда резко возросло количество получателей субсидий, это сразу показало, что система легла. Она не способна обработать такие массивы информации… Где здравый смысл? Как могут быть доходы людей ниже, чем начисления за коммунальные услуги? Это абсурд, такого быть не может. Поэтому, если перейдут на монетизацию, это будет просто коллапс всей административной системы», – считает Сергиенко.

Как сообщалось ранее, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, субсидиями в Украине в этом отопительном сезоне воспользовались 6,7 млн семей, но катастрофического роста обращающихся за государственной компенсацией нет.

Читайте также: