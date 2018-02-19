В «центре занятости» Донецка пояснили проблемы с трудоустройством. Новости

В 2017 году на постоянное место работы «центр занятости» неподконтрольного Донецка смог трудоустроить 33% обратившихся.

«За содействием в трудоустройстве к нам обратились 8926 человек. На постоянное место работы были трудоустроены 3868 дончан (33%, – прим.), что почти на 6% больше, чем в 2016 году, 4382 человека принимали участие в работах временного характера», – рассказала в интервью местной газете директор «Донецкого городского центра занятости» Екатерина Асадулина.

При этом в 2017 году в «центр занятости» было подано 11 570 вакансий от работодателей.

Проблемы трудоустройства на постоянное место работы из года в год «центр занятости» поясняет дисбалансом на рынке труда между спросом и предложением. По словам Асадулиной, среди ищущих работу в Донецке больше всего соискателей с дипломами экономистов, бухгалтеров, инженеров, юристов, товароведов, поваров, слесаре по ремонту автомобилей, электрогазосварщиков, маляров и каменщиков. «Структура соискателей по последнему месту работы несколько иная. Среди них больше всего водителей, подсобных рабочих, дворников, охранников и грузчиков. Немало обращалось к нам бухгалтеров, продавцов, горнорабочих, проходчиков, кладовщиков и младших медсестер», – констатировала директор «центра занятости».

Запросы работодателей же иные. «Больше всего предприятия нуждаются в работниках торговли, медиках, специалистах жилищно-коммунальной сферы и педагогах. Менее востребованы представители сферы услуг, сельского хозяйства», – отметила Асадулина.

Несмотря на то, что в «ДНР» для работодателей установили квоту на число в штате людей с инвалидностью, в 2017 году из 395 человек данной категории, обратившихся в «центр занятости», были трудоустроены 114-ть (29%). И это при том, что, по словам Асадулиной, в «республике» введены штрафы за невыполнение квоты. «Государство установило для предприятий и организаций, число сотрудников которых превышает 30 человек, квоту на трудоустройство инвалидов в размере 5% от среднесписочной штатной численности работников за предшествующий календарный год… Если квота не выполняется, работодатель вносит в Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в размере среднегодовой зарплаты», – сообщила директор, добавив, что уже есть предприятия, которые оплачивали такие штрафы.

Как ранее сообщалось, жители Донецка не видят смысла в обращении в «центр занятости»: вакансии не актуальные, предлагаемые зарплаты низкие, пособие по безработице не платят.

Напомним, директор «республиканского центра занятости» Тамара Козенко отмечала, что в «ДНР» пособие по безработице не выплачивают, т.к. в «Донецкой народной республике» официально нет безработных: «На сегодня у нас есть одна категория – лица, ищущие работу. Статус зарегистрированного безработного мы пока не присваиваем».

При этом на подконтрольной украинской власти части Донецкой области средний размер помощи по безработице в сентябре 2017 года составил 2185 грн.

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