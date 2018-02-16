В Луганске пообещали продавать билеты на автобусы до ВПП «Станица Луганская» заранее. Новости

В «ЛНР» на автостанции Луганска откроют предварительную продажу билетов на автобусы, следующие до временного пункта пропуска (ВПП) «Станица Луганская», за 1-15 дней до даты поездки. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

«Если человек пришел 1-го числа, то он сможет до 15-го числа взять билет на любое время, которое определено расписанием. Расписание уже утверждено: отправление будет начинаться с 7.10 и через каждые 10 минут по графику. В билете будет вписано время отправления и стоимость билета – 12 рублей», – сказал «и. о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Владимир Герасимчук.

Услуги по предварительной продаже билетов обещают сделать бесплатными. «В Луганском региональном управлении автобусных станций будут установлены дополнительные кассовые аппараты, и кассиры будут продавать по договору с ГКП "Луганскэлектротранс" – не будет взыскиваться автостанционный сбор, все это будет бесплатно, чтобы не поднималась цена билета. Деньги от реализации по всем автостанциям на рейс от Луганской АС-1 до Станицы Луганской будут идти на пополнение государственного бюджета», – пояснил Герасимчук.

Он добавил, что уже разработана форма билета, в которой для удобства граждан преклонного возраста основные данные – дата и время отправления – будут выделены крупным шрифтом.

«Кассиры будут продавать не более 3-х билетов в одни руки. За возврат билетов не будет взыскиваться комиссионный сбор. Уже производится закупка кассовых аппаратов, компьютеров и разрабатывается электронная система предварительной продажи билетов, тестирование которой планируется на конец марта-начало апреля», – подчеркнул Герасимчук.