На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса», – «министр связи ДНР». Новости

С отключением в «ДНР» украинского мобильного оператора Vodafone на сегодняшний день через сеть «республиканского» мобильного оператора «Феникс» совершается 21 миллион звонков в сутки. Об этом в интервью местной «республиканской» газете сообщил «министр свяди ДНР» Виктор Яценко.

Он отметил, что для стабилизации сети «Феникс» в течение месяца было обновлено оборудование и дополнительно подключены «национализированные» базовые станции украинского оператора Life. «Более чем на 40 базовых станциях заменено устаревшее оборудование производства компании Ericsson на современное – производства компании Huawei, а также для увеличения емкости сети "Феникса" подключены 135 базовых станций оператора Lifecell», – сказал «министр».

По его словам, сейчас на долю оборудования Lifecell приходятся более 30% нагрузки «Феникса». «У нас не было специалистов, которые могли бы настроить сети Lifecell и ввести их в единый частотный план сети "Феникс". Лишь недавно мы подготовили таких специалистов. Первую базовую станцию Lifecell они смогли запустить 18 января, через неделю после того, как отключился Vodafone. Без этого вряд ли бы удалось справиться с перебоями в сети», – констатировал Яценко.

Он уточнил, что с отключением в «ДНР» мобильного оператора Vodafone нагрузка на сеть «Феникса» увеличилась более чем в 10 раз. «Если по состоянию на 9 января в сети "Феникс" совершались 2 миллиона звонков в сутки, то на сегодняшний день – более 21 миллиона! Их число почти удвоилось», – рассказал «министр».

При этом полностью обеспечить жителей стабильной связью «Феникса» в «ДНР» не удается. «Еще возникают проблемы с дозвоном в городах Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное, где в ближайшие дни мы завершим работы по модернизации оборудования», – резюмировал Яценко.

Он дополнил, что если на 1 января 2018 года у «Феникса» было 535 тысяч абонентов, то на 13 февраля продано уже более 990 тысяч стартовых пакетов оператора.

В этом же интервью Яценко пояснил, почему для «республиканского» оператора он выбрал украинскую нумерацию +38071, а также что sim-карты «Феникса» изготавливаются на заводе в Московской области.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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