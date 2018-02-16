Проверять стаж пенсионеров якобы по требованию МВФ не будут, – Минсоцполитики. Новости

Информация о проверке стажа пенсионеров является недостоверной. Об этом «Донецким новостям» сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
В частности, уточняется, что в последнее время, со ссылкой на «источник в Министерстве социальной политики», распространено сообщение о том, что якобы по требованию Международного валютного фонда (МВФ) Пенсионный Фонд Украины будет проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. И в случае, если стажа не хватает, то, мол, пенсию могут снять.
«В связи с этим, Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой», – сообщили в ведомстве.
Напомним, что в вопросе выплаты пенсий жителям неконтролируемых территорий Донбасса на Украину продолжают давить со всех сторон.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд приветствует введение пенсионной реформы в Украине, однако отмечает, что она имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить для того, чтобы украинцы получили эффективную пенсионную систему.
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