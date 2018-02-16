Горнякам госшахт вернули 365 миллионов долгов по зарплате. Новости

На казначейские счета государственных угольных предприятий поступило 365 млн грн. для выплаты задолженности по зарплате перед горняками. Об этом сегодня, 16 февраля, на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

«365 млн гривен только что поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы», – сообщил Кистион. Он также поблагодарил мистерство финансов Украины, Антимонопольный комитет Украины и министерство энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных буквально вчера задач.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Мирнограде (Донецкая обл.) сотрудники шахты «1-3 Новогродовка» ГП «Селидовуголь» преградили дорогу автобусу, который должен был их доставить на шахту «1-3 Новогродовка» на работу в третью смену. Они требовали невыплаченную зарплату за декабрь 2017 года.

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