На чай и печенюшки: В Донецке зазывают сдать кровь. Новости

На чай и печенюшки: В Донецке зазывают сдать кровь

ДН

16.02.18 21:34dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно непоконтрольном Донецке донорам предлагают за вознаграждение сдавать кровь в День донора. Об этом сообщают жители в социальных сетях. 

Как следует из объявления, сдавшим кровь обещают оплату в 129 руб. (около 65 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 16.02.18).

Пользователи активно комментируют объявление:

  • Егор: «Круто, даже на пузырь х*еновой водки не тянет! А чай и печенюшки?»;
  • Кирилл: «129 рублей? Ух, как много»;
  • Роман: «129. Почему, если на то пошло, не 130, или 125, к примеру. Уже бы написали 129 р. 53 копейки»;
  • Александр: «129 рублей... А в больнице пациентам продают за 500. А где же народная наценка +20%?»
  • Валентина: «На 129 рублей сытно не поешь. А ведь в совковые времена на ДМЗ после сдачи крови хотя бы бесплатно кормили в заводской столовой и давали отгул».

При этом жители уточняют, что 129 руб. – это тариф в Петровском районе. Например, в Пролетарском районе платят – 300 руб. (143 грн), в больнице № 23 Куйбышевского района – 200 руб. (95 грн).

А некоторые дончане считают, что сдача крови – это доброжертвование, и ее нужно сдавать бесплатно:

  • Людмила: «Не забывайте о благотворительности, будьте милосердны, ведь мы дончане»;
  • Семен: «Сдавал несколько раз безвозмездно. Даже не интересовался, сколько это стоит, пришел, сдал человеку, ушел»;
  • Катерина: «Я тоже не брала денег. И на день донора не взяла бы. Не в том месте мы живем, чтобы кричать о том, какая кровь дешевая. Тут человеческие жизни и копейки не стоят».
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