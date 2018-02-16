На чай и печенюшки: В Донецке зазывают сдать кровь. Новости

Во временно непоконтрольном Донецке донорам предлагают за вознаграждение сдавать кровь в День донора. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Как следует из объявления, сдавшим кровь обещают оплату в 129 руб. (около 65 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 16.02.18).

Пользователи активно комментируют объявление:

Егор: «Круто, даже на пузырь х*еновой водки не тянет! А чай и печенюшки?»;

Кирилл: «129 рублей? Ух, как много»;

Роман: «129. Почему, если на то пошло, не 130, или 125, к примеру. Уже бы написали 129 р. 53 копейки»;

Александр: «129 рублей... А в больнице пациентам продают за 500. А где же народная наценка +20%?»

Валентина: «На 129 рублей сытно не поешь. А ведь в совковые времена на ДМЗ после сдачи крови хотя бы бесплатно кормили в заводской столовой и давали отгул».

При этом жители уточняют, что 129 руб. – это тариф в Петровском районе. Например, в Пролетарском районе платят – 300 руб. (143 грн), в больнице № 23 Куйбышевского района – 200 руб. (95 грн).

А некоторые дончане считают, что сдача крови – это доброжертвование, и ее нужно сдавать бесплатно: