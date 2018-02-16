На чай и печенюшки: В Донецке зазывают сдать кровь. Новости

Во временно непоконтрольном Донецке донорам предлагают за вознаграждение сдавать кровь в День донора. Об этом сообщают жители в социальных сетях.
Как следует из объявления, сдавшим кровь обещают оплату в 129 руб. (около 65 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 16.02.18).
Пользователи активно комментируют объявление:
- Егор: «Круто, даже на пузырь х*еновой водки не тянет! А чай и печенюшки?»;
- Кирилл: «129 рублей? Ух, как много»;
- Роман: «129. Почему, если на то пошло, не 130, или 125, к примеру. Уже бы написали 129 р. 53 копейки»;
- Александр: «129 рублей... А в больнице пациентам продают за 500. А где же народная наценка +20%?»
- Валентина: «На 129 рублей сытно не поешь. А ведь в совковые времена на ДМЗ после сдачи крови хотя бы бесплатно кормили в заводской столовой и давали отгул».
При этом жители уточняют, что 129 руб. – это тариф в Петровском районе. Например, в Пролетарском районе платят – 300 руб. (143 грн), в больнице № 23 Куйбышевского района – 200 руб. (95 грн).
А некоторые дончане считают, что сдача крови – это доброжертвование, и ее нужно сдавать бесплатно:
- Людмила: «Не забывайте о благотворительности, будьте милосердны, ведь мы дончане»;
- Семен: «Сдавал несколько раз безвозмездно. Даже не интересовался, сколько это стоит, пришел, сдал человеку, ушел»;
- Катерина: «Я тоже не брала денег. И на день донора не взяла бы. Не в том месте мы живем, чтобы кричать о том, какая кровь дешевая. Тут человеческие жизни и копейки не стоят».
Комментарии