В Донецке и Макеевке что-то происходит: Жители сообщают об облавах (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольных Донецка и Макеевки в социальных сетях сообщают о сильной активности «силовых структур»: многие дороги в городах перекрыты блокпостами.

«По Донецку облавы! Менты и вояки на всех развязках, там, где никогда даже не стояли, стоят! Например, пересечение Ильича и Марии – СОБР стоит», – пишет пользователь с ником Sneg Gir‏.

О перекрытых дорогах в Донецке и на границе с Макеевкой сообщают и другие горожане.

Варя: «Сейчас дорога перекрыта по направлению Ленинского пр-та. Только в сторону завода игрушек пропускают. БТР, очень много военных и машин с мигалками. Явно что-то происходит»;

Донецкий чат: «Только что сообщили, на Макеевское шоссе тоже полна коробочка до сих пор, вояки, гайцы»;

IgorGirkin: «На Чайкинском [кольце], говорят, тоже самое»;

«Донецк – город герой»: «Макшоссе стоит. В Макеевке план перехват. На Чайкинском кольце и по всему городу гайцы и ОМОН! Тормозят все тачки и полный шмон».

Также в соцсетях опубликовано фото с Макеевского шоссе, где образовалась большая пробка:

Фото: соцсети