«Шахтер» разгромил «Черноморец» – 5:0 (Фото). Новости

В стартовом матче 20 тура Премьер-лиги лидер сезона и действующий чемпион «Шахтер» разгромил «Черноморец». Поединок прошел cегодня, 16 февраля, в Харькове на стадионе «Металлист» и завершился со счетом 5:0, пишет «Сегодня.ua».

Результат для «горняков» был сделан уже в первом тайме, когда фавориты отгрузили в ворота одесситов три безответных мяча. Дважды забил лучший бомбардир чемпионата Украины Факундо Феррейра, еще один гол забил Марлос. Во втором тайме «Шахтер» продолжил натиск на ворота соперников, в итоге Марлос также стал автором дубля, а точку в матче на последней минуте поставил Виктор Коваленко.

После этого матча «Шахтер» набрал 45 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, у «Черноморца» осталось 17 очков и десятое место.

«Шахтер» – «Черноморец» – 5:0 (3:0)

Голы: Феррейра (20), Марлос (37), Феррейра (41), Марлос (52), Коваленко (90)

Желтые карточки: Хотчолава (25) – Смирнов (46), Татарков (84)

Свой следующий поединок «Шахтер» проведет 21 февраля в Харькове – это будет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы».