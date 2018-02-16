Количество часов языка в школах будут определять нацобщины. Новости

Лицам, принадлежащим к коренным народам или национальным меньшинствам Украины, гарантируется право изучать язык соответствующего коренного народа или национального меньшинства в коммунальных и корпоративных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, сообщает сегодня, 16 февраля, пресс-служба Министрества образования и науки Украины.

По его словам, к слову «гарантируется» будет добавлено слово «обеспечивается», согасно просьбе представителей крымско-татарского коренного народа. «Понимаете, для нас важно, чтобы возможности изучать родной язык в школе также обеспечивались государством, а не только гарантировались. Потому гарантироваться – это право, которое может как поддерживаться, так и не поддерживаться со стороны государства», – отметил председатель Общественного объединения «Крымский институт стратегических исследований» Арсен Жумадилов.

Заместитель министра со своей стороны отметил, что соответствующая формулировка заложено в законодательство сейчас, и пока на государственном уровне трактуется в том числе, как необходимость обеспечения государством соответствующего права. Однако он также добавил, что поскольку слово «обеспечивается» никоим образом не меняет замысла и целей статьи, МОН не имеет возражений относительно его добавления в соответствующий пункт.

«Количество учебных часов, затрачиваемое на тот или иной предмет, определяется учебным планом. Базовые учебные планы заложены в Государственный стандарт. Так, в КМУ уже ждет принятия Госстандарт начального образования. В нем предусмотрено 4 базовые учебные планы, в частности, касающиеся обучения национальных меньшинств. Там мы заложили, что школа сама будет определять, сколько часов отвести на изучение родного языка, а сколько – на иностранную», – рассказал Павел Хобзей.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины полностью приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи Закона «Об образовании» и соглашается, что переходный период для имплементации статьи должен быть продлен до 2023 года.

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