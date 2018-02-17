Наобещался: В «ДНР» подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса». Новости

В «ДНР» 16 февраля должна была полноценно, без сбоев заработать связь «республиканского» мобильного оператора «Феникс». По крайней мере, 16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для стабилизации ситуации ему нужен всего лишь месяц.

Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве.

Так, 16 февраля одни жители Донецка радовались:

Алексей: «С первого дозваниваюсь уже неделю»;

Владимир: «Может я читер, но со второго раза всегда дозваниваюсь»;

Петр: «Последнее время самый плохой результат – это со второго раза, а так с первого дозваниваюсь»;

Кристина: «Уже больше недели звоню с первого раза, но иногда со второго».

Аня: «Уже дней 5 точно звоню с первого раза. Живу дааалеко не в центре».

Но дозвониться – в случае с «Фениксом» не значит попасть на желаемого абонента (см. То тюлень позвонит, то олень: Дончане жалуются на связь «Феникс»). На чудеса дозвона дончане откликнулись новым мэмом:

Другие же дончане 16 февраля продолжают сетовать на качество связи и делятся своими «рекордами» дозвона:

Алина: «Рекорд – 92 раза набор»;

Юрий: «У меня рекорд – с 34!)))»;

Наталья: «Мой личный рекорд – 56 раз»;

Настя: «С 47-го пробовала...»;

Дмитрий: «Сегодня купил "Фендрикс"!!! Уже хочетса об стену разбить!!!»;

Наталья: «Мне тоже хочется "Феникс" швырнуть. Но потом понимаю, что хоть такая связь есть»;

Сергей: «Люди пишут, что хоть такая связь есть – да уж. Спасибо кому – супер-министру связи...»;

Сергей Б.: «И модель телефона здесь не причем, просто связь "Ф" – пи@@стическая!».

На днях Яценко доложил, что для стабилизации связи под «Феникс» перенастроили 135 «национализированных» базовых станций украинского оператора Lifecell. Всего же на неподконтрольной Донетчине осталось, по его же заверениям, более 300 станций Life, которые он также ратовал перезапустить до 17 февраля (недовыполнение – более 55%). В качестве оправдания невыполненного «министр» констатировал, что у него не было специалистов для переподключения станций.

Уже в конце января под натиском соцсетей (единственная платформа в «ДНР» для публичного выражения своего мнения рядовыми жителями) и готовности людей выйти на митинг «министр» признал, что в обещанный месяц не укладывается. И озвучил новое оправдание – оказывается, если бы связь Vodafone пропала на два месяца позже, то абоненты «Феникса» не почувствовали бы такую нагрузку, даже «если бы нам бы пришлось принять миллион абонентов». При этом в середине февраля «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что «министерство связи» попросило уже полтора месяца для того, чтобы гарантированно обеспечить качественную связь «Феникса» на всей территории «ДНР».

Ну, и вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» на начало февраля все еще отмечаются огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. И такая ситуация по сей день сохраняется даже в отдаленном Петровском районе. «На кругу на почте в 10 часов очередь просто большая, на почте по ул. Добровольского – то же самое столпотворение», – сообщает 16 февраля местная жительница Светлана.

«На почте целый день простояла, живая очередь – а в итоге работники почты подносили документы "левых" людей, которых даже не было на почте, и в итоге оператор выдавала постоянно своим сотрудникам пакеты!! Пакеты получили единицы!!! Весело объявление – пакетов не будет до 23 февраля!! Но сегодня сняли объявление! Это то же отделение на Петровском кругу. Стоят сотрудники, подсовывают оператору ксерокопии докуметов ("Феникс" выдается при предъявлении паспорта и ИНН-кода, данные заносятся в базу, – прим.) – понятное дело не своих, оператор берет и пробивает ей пакеты, и таких документов у нее было прилично! Заведующая их покрывает, говорит, что они себе берут!!! Уже как месяц нет связи, а они себе берут!!! Беременной женщине не дали!! Она на 9-м месяце, а ей сказали ехать на Главпочтамт – там типа особая очередь есть для льготников, мол, там дадут! Нереально выстоять! 100 шт подвезли! Если бы давали людям, то всем хватило! Но так как там все проходит по такой схеме, то пакеты получают единицы!!! Э то не мое личное мнение, все люди возмущались, даже женщина звонила на горячую линию», – также о ситуации 16 февраля рассказывает дончанка Елена.

Фото: соцсети

В поисках стартовых пакетов люди дошли до того, что готовы ехать за ними из Донецка в Ясиноватую и Докучаевск – путь туда-обратно занимает 2 часа, но в очереди на Главпочтампте «столицы ДНР» простоишь все равно дольше, и не факт, что приобретешь долгожданную sim-карту, в лучшем случае – запишешься в очередь или пройдешь перекличку. «В Докучаевске пакеты "Феникса" без очереди в любом почтовом отделении. Докучаевск уже 2 года на "Фениксе", все запаслись. Пенсионерам проезд в Докучаевск бесплатно. 50 минут – туда и 50 минут – обратно. На Главпочтамте в Донецке люди занимают очередь в 5 утра и до 15-16 часов стоят в очереди», – отмечает Людмила Ершова.

В «ДНР» нашли новый выход из ситуации – переходят на «Лугаком» от «ЛНР», луганчане автобусами и через знакомых пересылают стартовые пакеты в Донецк. «Лайфхак от коллеги) Когда "Феникс" было не достать, ему прислали пакет "Лугакома" из Луганска. И ничего, связь тут отличная, по сети с "Феней" – без проблем. Пополняет, по-моему, здесь. Только код 072. И никаких очередей) Доволен», – делится дончанка Евгения Мартынова.

В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко теперь винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

Ну, и традиционные наиболее цензурные мнения, присутствующие в любой ветке по теме качества связи «Феникса»:

Сергей: «Буйволы, вы когда включите МТС?!»;

Лена: «Нафига нам ваш "Феникс", подключите Водафон. Сволочи!»;

Дмитрий: «Верните свол... МТС!!! И проблемы с "Феней" не нужно будет решать»;

Анна: «Вот где фашисты! Дайте Vodafone! Дайте старикам в Украину дозвониться!»;

Артем: «Прости нас, Водафон, что не уберегли(((».

А тем временем, с 19 января, спустя неделю отсутствия Vodafone, в соседней «ЛНР» без проблем пользуются как местным оператором связи «Лугаком», так и украинским. В качестве извинений за отсутствие связи Vodafone начислил абонентам в «ЛНР» по 10 грн. Причем у части жителей неподконтрольной Луганщины сейчас сохранились прежние тарифы Vodafone, а некоторых, как и анонсировалось, перевели на тариф для неподконтрольных территорий «Смартфон Стандартный», предполагающий два вида оплаты – или по 3 грн в день, либо 60 грн в месяц. При этом с возобновлением связи в «ЛНР» запретили заходить в «госучеждения» с активизированными sim-картами украинских мобильных операторов Vodafone, Киевстар, Lifecell, Интертелеком.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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