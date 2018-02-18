Мариуполь пластилиновый: В городе открылась оригинальная выставка (Фото). Новости

В Мариуполе в Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко открылась уникальная выставка картин, написанных… пластилином. Как передает корреспондент «Донецких новостей», инициатор экспозиции – аматор Жанна Юрковская, более известная в городе как «Тетушка Жаннет».

На выставке представлено 90 «пластилиновых» картин, сделанных самой Жанной Юрковской и ее учениками. Возраст самой старшей участницы экспозиции – более 80 лет, а самой юной – 4 года.

Работы, выполненные в пластилине, которые представлены на выставке, условно делятся на несколько тематических серий – «Цветочная феерия», «Братья наши меньшие», «Пернатые друзья», «Петриковская роспись», «Садок вишневий коло хаты», «Старый Мариуполь» и «Азовское море». Две последние серии вызывают повышенный интерес у посетителей в преддверии 240-летнего юбилея столицы Приазовья.