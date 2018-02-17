Вроде и тренеры есть: В «ДНР» не довольны своим ушу и киберспортом. Новости

В «Донецкой народной республике» не довольны развитием «республиканского» компьютерного спорта, на который возлагались большие надежды. Об этом в интервью местной газете сообщил «министр спорта ДНР» Александр Громаков.

Он отметил, что массово развиваются традиционные для данного края виды спорта – футбол, легкая атлетика, бокс, дзюдо, все виды борьбы, тяжелая атлетика, гимнастика.

«Не буду скрывать существующие проблемы с развитием такого вида спорта, как ушу. Вроде и тренеры есть, и интерес атлетов, и соревнования проводятся. Однако взаимопонимания между специалистами пока нет, а от этого страдают спортсмены. Было несколько попыток собрать их в одну организацию и привести к общему знаменателю, но по разным причинам федерация не функционирует. Это задача переносится на нынешний год», – сказал Громаков.

По его словам, аналогичные проблемы и в «компьютерном спорте». «Остаются вопросы по работе Федерации компьютерного спорта. Она активно начала, но дальше сдала свои позиции, поэтому не исключен вариант смены руководства после подведения итогов года», – предупредил «министр».

Как сообщалось, в данном интервью Громаков заявил, что «ДНР» не может полноценно финансировать местный футбол.

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