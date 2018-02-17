Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля

ДН

17.02.18 09:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 41,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 9615 человек и 1079 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 10158 человек и 1727 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7965 человек и 1360 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4670 человек и 1010 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9435 человек. 

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 17 февраля,  на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 40/70; 
  • «Марьинка» – 40/100; 
  • «Новотроицкое» – 30/20; 
  • «Гнутово» – 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Администратор: «9:33. На Новотроицком машин 60, но пропускают очень быстро в сторону Донецка, а в Мариуполь на Перлыне машин 100. На Еленовке в Донецк машин 30, а Марик до поворота».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...