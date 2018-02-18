Русские забавы: Как Донецк зиму провожал и Масленицу гулял (Фото). Новости

Сегодня, 18 февраля, в неподконтрольном Донецке прошли масленичные гуляния. Традиционно местом проведения стал парк им. Щербакова, все как обычно – без особых ухищрений, по аналогии с прошлым годом.
Ярмарки, конкурсы, бесплатные горячий чай из огромного самовара и сладкие блины, за которыми как всегда образовалась большая очередь.
На поляне «Богатырская» работали аниматоры в образах богатырей. Желающие могли продемонстрировать свою богатырскую силушку в конкурсах «Поднятие гири», «Перетягивание каната» и «Распилка бревен».
Не меньший интерес вызвала другая русская забава – покорение масленичного столба с призами и подарками на самом верху. Его установили в центре парковой площади перед главной сценой, с которой местная самодеятельность распевала русские-народные. Видимо, дончане разгадали секрет покорения масленичного столба, потому что несколько попыток увенчивались успехом.
Была «Поляна кузнецов», на которой работали местные кузнецы.
Кроме того, участникам веселья были предложены мастер-классы по изготовлению сувениров из бисера и шерсти, шаромоделированию, скрапбукингу, плетению косичек и изготовлению самого чучела Масленицы.
На танцевальной площадке парка «Вечерние ритмы» работали аниматоры в костюмах сказочных героев. Для детей организовали конкурс «Веснушек», эстафеты, частушечные бои.
Полным ходом шла продажа сувениров: изделий из стекла, народных промыслов, медовые пряники, сувенирная атрибутика и многое другое.
Были организованы конные прогулки по набережной парка. Также прошла благотворительная акция «Волшебный сундук», в который можно было положить поздравления, сувениры и подарки для детей из домов-интернатов.
Как праздновали Масленицу – в фотографиях «Донецких новостей»:
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