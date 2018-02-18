Ситуация в пунктах пропуска утром 18 февраля. Новости

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34,2 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7949 человек и 956 транспортных средств;

«Марьинка» – 7165 человек и 1290 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6750 человек и 1380 транспортных средств;

«Гнутово» – 3775 человек и 920 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8566 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня, 18 февраля утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/70;

«Марьинка» – 50/40;

«Новотроицкое» – 30/5;

«Гнутово» – 70/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «8:07. На Октябре в сторону Мариуполя на 8:00 машин 50 + 20 льгота. На Пищевике в сторону Мариуполя почти до ежей + 25 льгота».

О ситуации на других КПВВ не сообщается.