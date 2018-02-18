Ленинопад в Украине: Как декоммунизировали Донбасс и что будет с памятниками. Новости

С началом конфликта на Донбассе территория региона разделена на 2 реальности – часть городов и улиц, подконтрольных Украине, сменили названия в соответствии с законом о декоммунизации; в тоже время в Донецке на главной площади до сих пор стоит памятник Ленину, а большинство улиц остались с прежними коммунистическими названиями.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» был принят Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года. Так, декоммунизация направлена на устранение коммунистической идеологии из сфер жизни общества. В Украине декоммунизация началась сразу после распада Советского союза. Были переименованы некоторые улицы и города. Но массово это началось когда в силу вступил пакет декоммунизационных законов, автором которых выступил Украинский институт национальной памяти.

Не всегда все проходило спокойно – были и протесты. В Мариуполе, при переименовании проспекта имени советского маршала Георгия Жукова, местные жители вышли на стихийный митинг.

В Волновахе пытались переделать памятник Чапаеву в памятник казаку. В Бахмуте (до переименования Артемовск), бюст Артему переименовывали в Неизвестного солдата.

Также в Донецкой области переименованы 37 населенных пунктов и один район, который находится на временно неподконтрольной Украине территории. Но в силу эти изменения могут вступить только после деоккупации.

В целом «Ленинопад» (снос памятников Ленину в Украине) прошел практически без особых эксцессов в области. Распоряжения о переименовании подписывали мэры городов под руководством председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

В феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

В управлении культуры Донецкой области считают, что памятники советского периода, которые находятся на балансе коммунальных предприятий, также – часть истории. «Хотим создать музей АТО на горе Карачун и министерство это поддерживает. Но в этом музее должна быть часть тоталитарная, которая как смена двух эпох», – сообщила начальник департамента культуры ДонОВГА Алина Певная.

Такой опыт уже есть у других постсоветских стран. Самый большой в мире музей символов СССР – парк Грутас в Литве. Кроме десятков Лениных, в нем есть несколько Сталиных, Дзержинских, литовских коммунистов, партизан, солдат, коллекция агитплакатов, а также библиотека советской литературы. Парк Грутас частный, он занимает 20 гектаров.

Сохранится ли этот пласт истории в Украине и кто этим будет заниматься, пока неизвестно. А пока об этом только начинают говорить, символы соцреализма разрушаются.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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