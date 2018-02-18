Издевательства, очереди, поборы: в соцсетях рассказали о работе пункта пропуска «ДНР». Новости

Пересекающие линию разграничения в районе Майорска (Донецкая обл.) в социальных сетях жалуются на издевательства на пункте пропуска «ДНР».

«Жаль, что нет возможности снять видео о работе пункта пропуска Майорск со стороны ДНР. Показать, какие издевательства приходится терпеть людям, выезжающим на Украину. Действительно, бизнес на крови. Загоняют людей в очередь. А затем начинают тянуть резину. Люди мерзнут под открытым небом. Да и в автобусе не лучше. Просидеть можно пол дня, а то и больше. В это же время предоставляется приоритет на пересечение тем, кто имеет возможность дополнительно оплатить услуги перевозчика, который провозит людей через паспортный контроль вне очереди. Так называемые барыги-перевозчики орудуют в открытую, безнаказанно. Думаю, догадаться не трудно почему. Людей за мзду в сумме колеблющейся от 150 до 250 рублей (в зависимости от ситуации), трамбуют как селедку в банки в микроавтобус и везут через паспортный вне очереди. А нет возможности оплатить, то хоть мерзни, хоть сдохни. Будешь торчать несколько часов на морозе. Спорить или доказывать свою правоту, увы, чревато. Да и без толку. Все влияющие на ситуацию, думаю, что и так, прекрасно знают. Как говорится, "бизнес". Информация чисто для ознакомления с ситуацией пересекающим линию разграничения», – обрисовал пользователь ситуацию.

Данный пост комментируют пользователи:

Марта: «Да не может быть. В ДыНыРе все для людей!»;

Алексей: «На Еленовке тоже самое. Если приехать с утра, то льготная очередь равняется с общей»;

Натали: «Если есть недовольство – излейте в соответствующем письме в компетентные органы. Интернет – клоака, не поможет решить проблему»;

Виктор: «Тю, ну так хлопцам надо заработать денег. Что вы впустую туда-сюда ездите, а денег им не даете?».

При этом пользователь Юлия описала свой опыт удачного пересечения это пункта пропуска: «Странно... Месяц назад ехала своим ходом из Славянска. На нулевом села в маршрутку за 250 рублей. Когда загрузилась маршрутка (сидячие места), мы поехали. В Горловке к нам зашел военный, собрал паспорта. Просидели мы в автобусе минут 40, водитель пришел с паспортами и мы поехали. Как-то так».

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