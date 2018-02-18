Роды в Украине: Как и сколько стоит, если прописка на неподконтрольном Донбассе. Новости

Многие беременные женщины, проживающие и имеющие прописку на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса, задаются вопросом «Как родить на подконтрольной Украине территории?».

Так, 22-летняя переселенка Кристина Литош приехала из неподконтрольной Горловки в Краматорск (Донецкая обл.). Она готовится стать мамой и здесь хочет рожать – без обстрелов и взрывов. «Когда ты находишься в положении и ждешь малыша, конечно, не хочется никаких трудностей таких испытывать», – поделилась она.

На подконтрольной части Донбасса родить ребенка значительно дешевле. В Украине страховые полисы заменили добровольные благотворительные взносы. Тогда как в Донецке за роды придется заплатить не менее 100 долларов. В сумму взноса входит стоимость медикаментов и расходных материалов. А с принятием новой медицинской реформы роддом в Украине станет абсолютно бесплатным.

По словам Кристины, с момента оформления беременности ни за какие услуги она пока не платила. «Я узнала от знакомых, это не врач говорил, роды будут стоить около полутора тысяч гривен. Но если у меня будет справка переселенца, эти роды обойдутся мне бесплатно», – рассказала Кристина.

От Славянска до Донецка около 150 км. Сюда через блокпосты едут не только молодые мамы, но и те, кто готовится ими стать. «Все женщины с временно неподконтрольных территорий, которые находились в Славянске или планировали рожать в Славянске, все брались под сопровождение специалистов женской консультации и предоставлялись абсолютно все услуги по рождению ребенка в нашем родильном доме», – сообщила начальник отдела здравоохранения Славянска Елена Джим.

Но даже наплыв рожениц-переселенок не влияет на статистические показатели. С 2014 года рождаемость в Славянске стремительно сокращается. «На данный момент беременных переселенок у нас стоит не так уж и много по сравнению с прошлыми годами. На данный момент – 57 человек», – рассказал заведующий женской консультацией Славянска Дмитрий Гридасов.

По словам Елены Джин, женщины с временно неподконтрольной территории в роддоме Славянска родили 110 детей.

Правозащитники уверяют, для постановки на учет справка переселенца – не обязательна. Каждый пациент имеет право быть принятым в любом государственном лечебном учреждении по своему выбору. Но для рожениц ситуация выглядит несколько иначе. «Когда становятся к нам беременные, они обычно приносят справку переселенца. Это необходимо для того, чтобы знать, где женщина находится. Потому что человек может прийти и сказать адрес какой угодно, а потом мы, беря человека на учет под наблюдение, мы в общем-то несем полную ответственность за его здоровье, за его ситуацию с ребенком. И поэтому эта справка все-таки нужна», – отметил Дмитрий Гридасов.

Получить свидетельство о рождении ребенка теперь можно прямо в роддоме. Для этого нужно написать заявление и иметь при себе ксерокопию паспортов родителей новорожденного. В тоже время свидетельство о рождении образца «ДНР» действительно только на территории непризнанных «республик».

Процедура оформления социальных выплат для молодых родителей-переселенцев ничем не отличается от стандартной. «Семья будет обследована социальными инспекторами по фактическому месту проживания. И после этого на комиссии по вопросам назначения/возобновления соцвыплат ВПЛ будет вынесено решение о назначении пособия», – рассказала главный специалист Управления труда и социальной защиты населения Славянска Елена Моргунова.

Итак, для родов на подконтрольной территории нужно:

Во время беременности:

встать на учет в местную женскую консультацию (в некоторых больницах требуют справку переселенца);

пройти необходимые медицинские обследования;

получить медицинскую справку для оформления выплаты пособия.

С собой в роддом нужно взять:

направление из женской консультации;

паспорт;

заполненную обменную карту с результатами анализов;

результаты УЗИ (при наличии);

вещи и средства гигиены для мамы и ребенка.

Важно. При выписке нужно предоставить результаты флюорографии членов семьи.

По видеосюжету «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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