Связаны руки: Прибыльному району Донецка не дают распоряжаться «своими» деньгами. Новости

Несмотря на то, что «бюджет» Калининского района неподконтрольного Донецка в 2017 году стал прибыльным, у района нет средств не только на восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, но и на капитальный ремонт жилья. Причина – финансирование ведется из «республиканской казны», а «райадминистрация» не имеет права сама распоряжаться «заработанными» средствами. Об этом в интервью местной газете рассказал руководитель «администрации Калининского района» Василий Ткачук.

«Район стал профицитным. Не буду озвучивать цифры из соображений безопасности, но отмечу, что в прошлом году наши доходы существенно превысили расходы», – сообщил Ткачук.

По его словам, достичь прибыльности «бюджета» удалось за счет запуска новых предприятий. Так, в 2015 году здесь работало 32 промышленных объекта, в 2017-м их стало 80; в 2015-м в районе было зарегистрировано 4000 субъектов предпринимательства, сейчас – 4000. Объем реализованной промышленной продукции за прошлый год, по уверениям «райадминистрации», составил около 7 млрд руб. (3,33 млрд грн по местному курсу), что почти в 2 раза превысило показатели 2016 года.

«На данный момент все находящиеся на территории района крупные заводы и шахты работают. Среди них шахта имени Калинина, Донецкий экспериментальный ремонтно-механический завод, Первый и Второй ликероводочные заводы, компании «Дон Пак», «Омега», «Европласт», «Славолия групп» и др. В феврале минувшего года возобновил свою хозяйственную деятельность Донецкий пивоваренный завод», – уточнил глава района.

Ткачук сетует, что из-за не возможности самостоятельно распоряжаться средствами «райбюджета», большие проблемы в сфере ЖКХ, также нет возможности восстановить знаковые объекты.

«Наши службы ЖКХ действуют в пределах тех лимитов, которые выдают минфин и горадминистрация. Поэтому далеко не все, что мы планируем, удается выполнить. С 2014 года не проводятся капитальные ремонты жилья — я считаю это отрицательным моментом, и данный вопрос нужно срочно решать. Дома старой постройки с каждым годом ветшают все больше, поэтому требуют обследования и проектного заключения по ремонтным работам. А мы, к сожалению, в силу отсутствия финансирования сделать его не можем», – пожаловался он.

С 2014 года стоят разрушенными Дворец культуры им. Октябрьской революции и Ледовая арена «Дружба». «Думаю, ремонт Дворца культуры начнется не раньше 2019-2020 годов. "Дружба" будет отстроена, как только решится вопрос финансирования. Сейчас там работают тренажерный зал и несколько помещений общего пользования», – лишь смог сказать по данным объектам глава Калининского района.

Опять таки из-за отсутствия финансирования уже более трех лет не могут привести в порядок и центральный сквер района – «Строитель». Еще в прошлом году разработали проект его реконструкции, «власти» постоянно о нем заявляют, но до реализации проекта, судя по всему, дело не дойдет и в этом году. «Сейчас решается вопрос с источником финансирования реконструкции, мы пытаемся привлечь спонсоров на основе долевого участия», – отметил Ткачук.

В аварийном состоянии находится и стела на Макеевском шоссе при въезде в Донецк. «Да, стела находится в аварийном состоянии… Очень хочется, чтобы она была смонтирована в этом году, но точно обозначить сроки я не берусь. Все-таки объект немаленький, и найти источник финансирования для его установки будет сложно», – признал Ткачук.

Определенные надежды Ткачук возлагает на «выборы», которые должны пройти в «ДНР» в 2018 году. В частности, он надеется получить рычаги к «бюджету» района. «Мы, как и все в ДНР, начали подготовку к выборам главы Республики... К слову, мы ждем подвижек в решении вопроса о выборах в местные органы власти, чтобы можно было сформировать районные советы и исполнительные комитеты. Тогда район получит возможность самостоятельно распоряжаться своим бюджетом. Пока же финансирование ведется из республиканской казны, а это в значительной мере связывает нам руки. Например, мы не можем в полном объеме перекрыть наши потребности в проведении тех же ремонтов жилого фонда», – резюмировал он.

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