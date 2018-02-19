А у них все праздники: Жители Донецка умоляют восстановить мост, который вырезали на металлолом (Фото). Новости

С началом военных действий в поселке Ларино, расположенному в Буденовском районе Донецка, «неизвестные в военной форме» на металлолом порезали местный автомобильный мост. Жители установили «времянку», аварийное состояние которой приводит к трагическим случаям. Об этом говорится в открытом обращении местных жителей.

Они уточняют, что «самодельный мостик» через речку Кальмиус соединяет две части поселка Ларино уже три года.

«На этом месте ранее стоял мост, по которому передвигались как автомобили, так и люди. С начала военных действий этот мост был варварски вывезен на металл неизвестными в военной форме, на его месте жители поселка своими силами соорудили мостик лишь для того что бы пенсионеры могли ходить в магазин, маленькие дети – в школу, при этом подвергая себя ежедневной опасности», – пишут жители.

Фото: соцсети

Ларинцы уточняют, что на «отрезанной» части поселка проживают в основном пожилые люди, семьи с детьми, которые ежедневно должны переходить через речку, чтобы попасть в основную часть поселка, где расположены все социальные объекты: магазины, почта, школа, детский сад, автобусные остановки.

Жители отмечают, что многочисленные обращения к местной «власти» результата не дали и беспокоятся, что «бездействие должностных лиц, приведет к трагическим последствиям». «На протяжении трех лет имелись неоднократные случаи, когда с этого мостика в воду падали как взрослые люди, так и дети, только чудом удавалось избежать трагических финалов… Последней каплей для этого обращения стал случай, когда в ледяную воду упала ученица младших классов местной школы, и только благодаря оказавшимся рядом людям удалось избежать трагедии», – продолжают ларинцы.

«В тоже время в поселке администрация проводит праздники, средства выделяемые на них, могли бы пойти на обустройство нового моста!!!», – акцентируют жители Ларино.

Соцсети тут же отреагировали на опубликованное обращение:

Алексей: «На*иг вам этот мост, на Масленицу нужно было прийти [в парк Щербакова] и на ярмарку на площади. Все остальное – это олигархический блеск»;

Татьяна: «Не каждый пенсионер перейдет (((( Без перил то...»;

Николай: «Только представляю себе, как знатные господа идут через этот мост на императорский бал)» (имеются в виду «императорские балы», неоднократно проводящиеся в Донецке);

Сергей: «Ну, неизвестные эти с нашей стороны, за ними такое не раз наблюдалось. Может, стоит власти попросить мост восстановить, не только де им лицом с дебильными новостями выступать. А так польза будет»;

Евгений: «Зато через Керченский пролив мостик достраивают»;

Азар: «Властям с*ать на беды и нужды людей, и не только здесь, им главное свои брюха и карманы набить»;

Данил: «Что, все для народа?»;

Дмитрий: «Донецк я люблю тебя..)) прекрасные огни очного города...)) завораживающая красота..)))».

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