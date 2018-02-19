«По квитанции и по договоренности»: В «ДНР» обсуждают стоимость родов. Новости

В неподконтрольном Донецке за роды нужно оплатить «по квитанции». В какую сумму полностью обойдутся роды – зависит от того, есть ли «договоренность» с врачом. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Пользователи соцсетей обсуждают, в частности, цены в различных больницах в Донецке. Местные жители пишут, что оплачивать роды нужно по квитанции примерно 1200-1500 руб. (577-721 грн по местному курсу) и еще необходимо платить лично врачу. Также по квитанции оплачиваются отдельные палаты:

Дарина: «10 тыс. руб. (4808 грн) + лекарства»;

Иван: «Рожали 9 января в 9-й нашей, дали 1500 руб. (721 грн) – именно столько попросили»;

Карина: «Рожала в этом году в январе в 9-й, попросили 1300 руб. (625 грн)»;

Андрей: «200-300$»;

Екатерина» «1500 руб. (721 грн)»;

Анна К.: «4 тыс. руб. в 17-й больнице»;

Анна Г.: «1300 руб. (625 грн) в 9-м роддоме»;

Оксана: «Мы платили 7 тыс. руб. (3365 грн) врачу (по договоренности). Медикаменты не собирали, сказали, что все есть (из гумпомощи). А по квитанции вроде 1200 руб. (577 грн)… Решать только вам. Если у вас есть знакомый доктор в роддоме, и вы хотите с ним рожать, то тогда будете платить. А так с вас никто денег требовать не будет, заплатите по квитанции 1200 руб. – и все»;

Галина: «Рожала год назад в "Вишне" "по договоренности", оплата только за палату официально по чеку»;

Александр: «Рядовые роды через кассу – 1500 руб. (721 грн)»;

Юлия: «Нужно заранее договориться с врачом, который будет принимать роды. Нужно заплатить в той же 9-й – в кассу 1300 руб. (625 грн), врачу 6 тыс. руб. (2885 грн), кесарево – 12 тыс. руб. (5769 грн). Конечно, возможен список лекарств и оплата за отд. палату, и маленькие подарки медперсоналу. Можно рожать и без договоренностей, вызвать "скорую", отвезут в близлежащий роддом, к дежурному врачу, заплатить те же 1300 руб. (625 грн) за обычные роды, лежать в общей палате, это все подходит мамочкам молодым, при беременности без патологий, ограниченным в возможностях, да и просто наглым, привыкшим требовать качество, а не платить».

При этом некоторые дончане утверждают, что роды – бесплатны:

Ирина: «Моя соседка – замминистра здравоохранения, спросила у нее, платные ли роды, уж больно часто такие вопросы вижу...Не имеют права требовать деньги. Звоните на "горячую линию" министерства»;

Svetlana: «По договоренности от 10 до 20 тыс. (от 4808 грн до 9615 грн) в Вишневского, смотря какой врач. А вообще – бесплатно, если на "скорой" привезут»;

Анна: «Нормально относятся. Я рожала и за деньги, и без. Разницы не почувствовала»;

Анастасия: «Родила двоих детей в 9-й больнице, никакие деньги не платила. Отблагодарила конфетами, шампанским»;

Елена: «В 2015 году рожала, ничего не платила! От себя благодарила врача и акушерок. Вышло около 1500 грн.+ брала платную палату»;

Наталья: «Год назад невестка рожала в Вишневского. Платили только за отдельную палату 200 руб. (96 грн) в сутки».

Напомним, с принятием новой медицинской реформы роддом в Украине станет абсолютно бесплатным.

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