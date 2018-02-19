Ах, как же он достал: В Донецке обсуждают комендантский час. Новости

Комендантский час в неподконтрольном Донецке изрядно поднадоел жителям города. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Товарищи, ах, как же хочется жить без комендантского часа... Как он достал же», – пишет автор поста Виктор.

Также он отмечает, что ограничения не снимают, несмотря на значительно уменьшившееся количество обстрелов.

Многие дончане согласны с автором, и говорят о том, что комендантский час не убирают для того, чтобы люди не снимали на видео «ничего лишнего» в ночном Донецке, и для того, чтобы отвлечь внимание от других, более важных проблем:

Elena: «Согласна с автором поста на все 200%. Раньше ночью я могла в круглосуточной аптеке взять лекарство, ночью выехать, если с кем-то из близких – беда. А сейчас это нереально!»;

Ксения: «А меня не один только комчас достал. Ситуация в целом: цены, з/п, пенсии, замыливание глаз всякой фигней... Такое чувство, что мирной, привычной жизни уже и не будет, за этой ширмой навязанного патриотизма, который кричит, что все хорошо, вопреки всему»;

Дарья: «Как будто количество обстрелов и комчас связаны. Комчас создан для нагнетания атмосферы не заканчивающейся войны, на которую можно списать все проблемы: связь, цены, низкие з/п, отсутствие работы. Ну и чтоб меньше видосиков исходящих снимали по ночам»;

Владимир: «А в Авдеевке комендантского часа нет»;

Сергей: «А у нас один ответ на все вопросы: ищем ДРГ! У нас даже когда по дому ходили, проверяли паспорта и прописку, узнавали за пустые квартиры в подъезде, тоже объяснили, что ищут ДРГ, хотя ходили два лейтенантика молоденьких, я про себя подумал: если найдете, как вы их задерживать будете?!»;

Оксана: «Все это удручает, бесспорно. Оно, вроде, и пофиг на КЧ, если ночами не шаришься нигде. Но, с другой стороны, если от этого отталкиваться, то получается – пофиг, что нет самолетов и поездов, да я сейчас не езжу никуда особо; пофиг, что таблетки дорогие, да я еще не старая; пофиг, что пенсия мизер, да мне еще до пенсии далековато; и таких пофиг еще много. У нас нет свободы действий, права выбора, от этого душевно, морально тяжело. Вроде и живем, но в каком-то иллюзорном мирке»;

Наталия: «Летом особенно – на единственном курорте ДНР – комчас. Вообще "отлично" придумано...».

При этом нашлось и много несогласных с автором дончан, которым КЧ в целом не мешает, и которые призывают соблюдать «закон». При этом местные жители говорят о том, что правила повсеместно нарушаются:

Дима: «Да пофиг на него, он никак не мешает большинству, если задуматься. А вот полноценного мира, чтоб не думать обо всем этом, действительно очень хотелось бы»;

Андрей: «На сам комчас мне в целом по**р, так как ночью можно и дома посидеть. Неприятен сам факт этого ограничения, но не критично. Что меня реально напрягает, так это невозможность уехать после 19-20 часов. С той же Пролетарки последний автобус около 19:30 уезжает на Крытый, а потом все. Хотя до КЧ еще 3 часа. Почему автобусы не ходят хотя бы до 21:00? Фиг с ним, после 23:00 я дома буду, но ведь и в 9 уже никуда не уедешь…»;

Димон: «КЧ – это необходимость, так как большинство населения имеет оружие, взрывоопасные предметы... Уже не раз были случаи гибели мирных жителей от таких уродов... Хотя, не спорю, КЧ поднадоел»;

Владимир: «Сразу видно: автор поста – городской человек. Приезжай к нам, на окраину – поймешь, для чего нужен комендантский час»;

Александр: «Комчас – в том числе и неплохой заработок для тех, кто проверяет... Часто за 500 руб. (240 грн по местному курсу) с человека люди "покупают" разрешение ночью прямо на дороге...».

Елена: «Пфффф. Ваще пофиг на комчас. Такое ощущение, что прям раньше вы по ночам шлялись. Как сидели в своих гнездах, так и сидите... Кому нужно, тот и сейчас гуляет. И после 23:00, и после 02:00. Поэтому кричать о комчасе – это самая большая тупость. Большинство тех, кого он за***л, просто нашли повод для нытья – отмени им комчас, они из своих нор и не выползут... Моего знакомого приняли на крыльце дома. Второго приняли бухого в центре и не отпустили до утра. Мораль – нe**й шляться. Надо рассчитывать время, выезжать раньше. А бухих пусть пачками пакуют».

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