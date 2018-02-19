Шоу «Голос страны»: Певец из Донецка своим тренером выбрал Потапа (Видео). Новости

Николай Серезитинов, уроженец Крыма, который юношеские годы провел в Донецке, на слепых прослушиваниях в 4-м выпуске 8-го сезона украинского шоу «Голос страны» исполнил песню «Maybe tomorrow» Stereophonics.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», вокал 31-летнего мужчины покорил трех судей проекта: еще в начале песни к Николаю свои кресла развернули Джамала, Сергей Бабкин и Потап. Конкурсант долго колебался и в итоге выбрал Потапа.

«Просто какие-то необъяснимые эмоции заставили сделать меня этот выбор, хотя все, кто повернулись, для меня иконы музыки», – поделился он.

Что касается выбора песни, Николай объяснил, что «Maybe tomorrow» близка ему ритмически и подходит под тембр его голоса.

Отметим, что Николай Серезитинов – дизайнер сумок и рюкзаков. В подростковом возрасте он уже имел свою группу, однако ему так и не удалось с напарниками найти свою дорогу в шоу-бизнесе. «Безумно люблю музыку, пишу песни и верю, что реализуюсь в этом направлении», – рассказал Николай.