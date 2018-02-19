В Запорожской области к 8 годам приговорен экс-работник прокуратуры Донетчины. Новости

Бывший работник прокуратуры Донецкой области приговорен к лишению свободы на срок в 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Куйбышевским отделом Бердянской местной прокуратуры поддерживалось государственное обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего работника прокуратуры Донецкой области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации «ДНР»).
В связи с тем, что обвиняемый находится в районе проведения антитеррористической операции и, несмотря на неоднократные судебные вызовы, на рассмотрении уголовного производства не появлялся, судебное разбирательство дела осуществлялось в специальном судебном производстве – без участия обвиняемого.
По результатам рассмотрения уголовного производства приговором Куйбышевского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время обвиняемый находится в розыске.
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