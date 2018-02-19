Порошенко мог приехать в Мюнхен с законом о Донбассе, – военный эксперт. Новости

Президент Украины Петр Порошенко мог приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, с подписанным законом №7163 о Донбассе, что оказало бы влияние на переговоры о миротворцах ООН, но закон все еще не подписан. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Введение миротворческой миссии по сценарию того мандата, который на сегодняшний день предложили США или советник нашего президента, в принципе, это решение вопроса с помощью миротворцев», – говорит он.
По его словам, на Мюнхенской конференции безопасности никто не принимает каких-то решений, там обмениваются мнениями. «Для того, чтобы получить миссию, надо предпринимать конкретные шаги, например, президент Порошенко мог приехать в Мюнхен с законом о Донбассе, но почему-то он не подписал его до сих пор, не привез и не показал», – продолжил Жданов.
Эксперт добавил, что без наличия главного условия Украина не получит миротворцев. «Устав ООН под Украину никто переписывать не будет. Вооруженную миссию миротворцев ООН можно получить только в случае наличия войны и вооруженного конфликта. Других сценариев получения вооруженной миссии не существует», – сказал он.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности ООН был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 19 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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