Донбасс перестал быть приоритетом переговоров на международном уровне, – политолог. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе перестал быть приоритетным вопросом на международном уровне и выглядит замороженным, поэтому ему сейчас уделяется не так много внимания. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал политолог Владимир Фесенко, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности для Украины.

«Он стал фоновым. Развязывание конфликта зависло, и, к сожалению, мы в этом смысле не являемся приоритетом. Хотя, может и к счастью, потому что приоритетом мы были в 2014 году, когда шла большая война, и снова приоритетом мы сможем стать тогда, когда будем в таком положении, как например, Сирия», – говорит он.

По его словам, воспринимать ослабление интереса на международной арене к проблемам Украины нужно спокойно. «Есть конкретные вопросы, которые будут обсуждаться в кругу специалистов и заинтересованных политиков – это миротворческая миссия. Этот вопрос будет обсуждаться, хотя предпосылок для компромисса пока нет», – продолжил Фесенко.

Он отметил, что одна из проблем для Украины в задержках переговоров по миротворцам на Донбассе – это формирование правительства в Германии. «Завис вопрос в переговорах в "нормандском формате", но по линии Сурков-Волкер, а также в прямых контактах между Украиной и Россией эта тема обговаривается. Но, если Россия не идет на определенные компромиссы, мы тоже не можем уступать, мы не можем играть в российские игры и соглашаться на российский сценарий», – сказал он.

Политолог добавил, что Украине для решения конфликта на Донбассе нужно запастись терпением. «Нужно ждать благоприятной геополитической ситуации и одновременно усиливать давление на Россию, и главное – менять страну в лучшую сторону, укреплять ее, тогда и наши позиции в переговорах будут сильными», – считает Фесенко.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам. В нем рассматривается применение в Украине миротворческой миссии ООН в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Эксперты отмечают, что варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Предварительно, стоимость миротворцев в Украине оценивают в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: