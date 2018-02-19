Айвазовская рассказала о плане Расмуссена по миротворцам на Донбассе. Новости

План Расмуссена по введению миротворческой миссии на Донбасс, представленный в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, пока не является проектом какого-то решения или предложением, это пока что видение одного из экспертов ООН. Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Ольга Айвазовская.

«Этот доклад от конкретного эксперта ООН, а не от Организации Объединенных Наций. Это визуализация одного человека, который очень квалифицирован в этих вопросах, но это не драфт или предложение, или проект какого-то решения по состоянию на сейчас», – говорит она.

По ее словам, план по нахождению на Донбассе миротворцев будет включать проведение местных выборов. «Когда будут миротворцы, действительно, должен быть запущен определенный переходный период, который со временем должен привести к правовому урегулированию. Должна быть восстановлена работа органов местного самоуправления, государственных институций на местах и этот процесс должен пройти в правовом поле Украины через выборы», – продолжила Айвазовская.

Представитель Украины в ТКГ добавила, что согласно плану Расмуссена, выборы на Донбассе предлагается провести через 12 месяцев после пребывания миротворческой миссии ООН. «Период, когда должны быть выборы организованы, сейчас четко не обозначен и не вербализован. 12 месяцев – это достаточно долгий период времени, если обратить внимание на часть доклада, что миротворцы в принципе зайдут на эту территорию после прекращения любых боевых действий и обстрелов», – сказала она.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Эксперты отмечают, что варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Предварительно, стоимость миротворцев в Украине оценивают в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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